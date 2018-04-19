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В Самарской области в ближайшие дни сохранится дождливая погода
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В Самарской области в ближайшие дни сохранится дождливая погода 

Волга Ньюс 1 час назад
В пятницу, 20 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит 4… 9 °C. днем 10… 15 °C. Ветер северный 6-11 м/с.
В субботу, 21 апреля, ночью местами пройдет небольшой дождь, местами туман. Столбик термометра опустится от +4 до -1 °C. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 7… 12 °C. Ветер западный 5-10 м/с.
В воскресенье, 22 апреля, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит 2… 7 °C. Днем в большинстве районов также ожидается небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Воздух прогреется от 9 до 14 °C. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
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