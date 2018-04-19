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В Курской области прогнозируют ветер и дождь
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В Курской области прогнозируют ветер и дождь 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
21.00 19 апреля по 21.00 20 апреля в Курской области ожидается похолодание, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.
Ночью местами небольшой дождь, днём без осадков. Температура ночью от +3 ºС до +8ºС, днём столбик термометра поднимется до +15ºС. Ветер северный, 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с.
В субботу, 21 апреля, будет облачно и дождливо. Температура воздуха ночью +4°С, днём потеплеет до +17°С. Ветер западный, 5 м/с.
22 апреля будет облачно с прояснениями. Днём возможен кратковременный дождь. Ночью столбик термометра опустится до +6°С, днём потеплеет до +11°С. Ветер западный, 5 м/с.
АиФ: последние новости
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