В Курской области прогнозируют ветер и дождь

21.00 19 апреля по 21.00 20 апреля в Курской области ожидается похолодание, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.

Ночью местами небольшой дождь, днём без осадков. Температура ночью от +3 ºС до +8ºС, днём столбик термометра поднимется до +15ºС. Ветер северный, 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с.

В субботу, 21 апреля, будет облачно и дождливо. Температура воздуха ночью +4°С, днём потеплеет до +17°С. Ветер западный, 5 м/с.

22 апреля будет облачно с прояснениями. Днём возможен кратковременный дождь. Ночью столбик термометра опустится до +6°С, днём потеплеет до +11°С. Ветер западный, 5 м/с.