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В Нижнем Новгороде стартовала «Георгиевская ленточка»
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В Нижнем Новгороде стартовала акция «Георгиевская ленточка» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Нижнем Новгороде в пятницу, сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия".
Старт патриотической акции был дан на площади Жукова, где прошел торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине великой Победы.
"Георгиевская ленточка является связующей нитью поколений, это символ памяти и гордости за победу наших дедов. Нижегородцы относятся к акции "Георгиевская ленточка" с искренним теплом и благодарностью: все останавливаются, благодарят, берут ленточки не только для себя, но для детей, внуков, друзей. Прикрепляя георгиевскую ленточку, мы все чувствуем свою причастность к общей памяти и общему подвигу наших предков", — приводит пресс-служба слова секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Дениса Москвина.
В сообщении отмечается, что волонтеры не просто вручают прохожим георгиевские ленточки, но и рассказывают об истории и значении этого воинского символа, поясняют, как их следует правильно носить. Всего в Нижегородской области волонтеры "Единой России" планируют раздать более 100 тысяч георгиевских ленточек.
Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня) при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.
С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
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