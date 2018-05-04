В Нижнем Новгороде стартовала «Георгиевская ленточка»

В Нижнем Новгороде стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Нижнем Новгороде в пятницу, сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия"

Старт патриотической акции был дан на площади Жукова, где прошел торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине великой Победы.

"Георгиевская ленточка является связующей нитью поколений, это символ памяти и гордости за победу наших дедов. Нижегородцы относятся к акции "Георгиевская ленточка" с искренним теплом и благодарностью: все останавливаются, благодарят, берут ленточки не только для себя, но для детей, внуков, друзей. Прикрепляя георгиевскую ленточку, мы все чувствуем свою причастность к общей памяти и общему подвигу наших предков", — приводит пресс-служба слова секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Дениса Москвина.

В сообщении отмечается, что волонтеры не просто вручают прохожим георгиевские ленточки, но и рассказывают об истории и значении этого воинского символа, поясняют, как их следует правильно носить. Всего в Нижегородской области волонтеры "Единой России" планируют раздать более 100 тысяч георгиевских ленточек.

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости , с 2013 года — МИА " Россия сегодня) при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.

С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".