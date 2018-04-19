В Орловской области ветер усилится до 19 м/с

20 апреля в Орловской области ожидается усиление ветра с порывами до 19 м/с, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра. Температура воздуха ночью опустится до +4°С, днём потеплеет до +16°.

В субботу, 21 апреля, будет облачно. Днём возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +3°С, днём +18°С. Ветер северо-западный, 7 м/с.

22 апреля, в воскресенье, будет облачно с прояснениями. Ночью похолодает до четырёх градусов. Днём столбик термометра поднимется до +11°С. Ветер северо-западный, 5 м/с.