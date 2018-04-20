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Россияне нашли рецепт спасения космической отрасли
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Россияне нашли рецепт спасения космической отрасли 

Рамблер 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (61 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что проблемы российской космической отрасли можно решить, очистив ее от коррупции.
Респондентам задали такой вопрос: «Как решить проблемы российской космической отрасли?». По мнению 35 процентов опрошенных, отрасли необходимы высококвалифицированные кадры — инженеры и ученые.
Еще четыре процента респондентов считают, что для решения проблем необходимо повысить финансирование.
Всего в опросе принял участие 1303 человека.
Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не капитулирует перед SpaceX Илона Маска на мировом рынке космических запусков. По словам Рогозина, Роскосмосу «просто раньше нужно было заняться обновлением парка ракет-носителей». Он отметил, что российская космическая отрасль из-за этого «потеряла время».
Рогозин подчеркнул, что теперь в России «наконец-то открыли новый проект», который восстановит лидерство страны на рынке пусковых услуг.
Комментарии  Ещё 2 источника 
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