Драка супругов и свекрови в суде попала на видео 

Инцидент произошёл в Китае. В суде рассматривался иск женщины, которая предъявила претензии сыну и его супруге. Молодые люди заняли у женщины деньги на свадьбу, но так и не вернули их. Спустя время супруги решили расторгнуть брак, тогда свекровь и подала иск из опасения, что её деньги просто пропадут. Во время рассмотрения дела мужчине не понравилось, как его жена отвечает свекрови, поэтому он ударил её. Через секунду к разборке подключилась и сама свекровь. В итоге драки девушка получила травмы и была отправлена в госпиталь. Мужчина получил 15 суток административного ареста за нападение, а его мать — 5.