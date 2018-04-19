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Драка супругов и свекрови в суде попала на видео
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Драка супругов и свекрови в суде попала на видео 

Рамблер 1 час назад
Инцидент произошёл в Китае. В суде рассматривался иск женщины, которая предъявила претензии сыну и его супруге. Молодые люди заняли у женщины деньги на свадьбу, но так и не вернули их. Спустя время супруги решили расторгнуть брак, тогда свекровь и подала иск из опасения, что её деньги просто пропадут. Во время рассмотрения дела мужчине не понравилось, как его жена отвечает свекрови, поэтому он ударил её. Через секунду к разборке подключилась и сама свекровь. В итоге драки девушка получила травмы и была отправлена в госпиталь. Мужчина получил 15 суток административного ареста за нападение, а его мать — 5.
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