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Минтранс меняет правила пользования метрополитеном
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Минтранс обяжет уступать в метро инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство транспорта разработало проект единых правил пользования метрополитеном в России. Об этом сообщается на портале проектов нормативно правовых актов.
« [Пассажиры обязаны] уступать места в вагонах поездов инвалидам, лицам пожилого возраста, пассажирам с детьми и беременным женщинам», — сказано в документе.
Также пассажирам запрещается перевозить детей в детских колясках «в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах».
Помимо этого, в метро запрещается заниматься предпринимательской и иной деятельностью без письменного разрешения перевозчика, попрошайничать и разводить костры.
Кроме того пассажирам запрещается проводить в метро зрелищные мероприятия, в том числе с использованием музыкальных инструментов без письменного разрешения перевозчика.
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