РФ не справилась с импортозамещением

Министерство здравоохранения РФ неэффективно выполнило задачу по импортозамещению лекарств на российском рынке. Об этом заявил журналистам в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин после встречи с представителями деловых и экспертных кругов для обсуждения законопроекта об ответных мерах на санкционную политику США.
"Мы говорили о необходимости обеспечения качественными лекарствами наших граждан, привели примеры ряда министерств, которые обеспечили импортозамещение, в частности в оборонной сфере — практически до 100%", — сказал глава нижней палаты парламента РФ.
"Что касается Минздрава, то считаем, что эта работа не была эффективно выполнена, — подчеркнул Володин. — У нас 68% рынка лекарственных препаратов — импорт". По словам спикера, компании из США "получают чистой прибыли порядка 50 млрд рублей в год на российском фармацевтическом рынке".
Он добавил, что Госдума обозначит тему импортозамещения лекарств на российском рынке при согласовании кандидатуры будущего премьер-министра РФ, когда она будет внесена президентом в нижнюю палату парламента.
"Считаем необходимым после назначения министра здравоохранения обязательно обсудить этот вопрос в Госдуме и взять эту тему на контроль, а также обозначить ее при согласовании кандидатуры будущего премьера", — сказал Володин.