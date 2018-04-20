РФ не справилась с импортозамещением

Володин: Минздрав неэффективно выполнил задачу по импортозамещению на рынке лекарств

"Мы говорили о необходимости обеспечения качественными лекарствами наших граждан, привели примеры ряда министерств, которые обеспечили импортозамещение, в частности в оборонной сфере — практически до 100%", — сказал глава нижней палаты парламента РФ.

"Что касается Минздрава, то считаем, что эта работа не была эффективно выполнена, — подчеркнул Володин. — У нас 68% рынка лекарственных препаратов — импорт". По словам спикера, компании из США "получают чистой прибыли порядка 50 млрд рублей в год на российском фармацевтическом рынке".

Он добавил, что Госдума обозначит тему импортозамещения лекарств на российском рынке при согласовании кандидатуры будущего премьер-министра РФ , когда она будет внесена президентом в нижнюю палату парламента.