Американские ракеты напугали россиян

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АТОР: Российских туристов беспокоит вероятность быть сбитыми ракетами США во время перелета на Кипр 

Агентство «Москва» 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские туристы звонят в туристические компании с вопросами о вероятности быть сбитыми ракетами США во время перелета на Кипр в связи с конфликтом в Сирии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Обеспокоенные туристы, конечно, звонили по Кипру. Звонки начались еще после того, как было объявлено, что воздушные коридоры над южной частью Кипра ограничены. Но и после того, как прошли ракетные удары по Сирии, тревожные звонки не прекратились. Люди интересуются, нет ли каких-то ограничений на пребывание на острове, на воздушное сообщение, и, в том числе, задают вопросы о том, не собьет ли ракета США их самолет во время перелета на курорты», — сказал собеседник агентства.
В то же время, отмечает М. Ломидзе, аннуляции туров на остров были единичными, и пока не ясно, связаны ли они с боевыми действиями в Сирии. Она также пояснила, что пока от органов власти нет рекомендаций отказаться от посещения Кипра, за расторжение договора с туристическими компаниями с клиентов будет взиматься штраф.
«По Турции звонков и аннуляций не было, по Израилю я вообще не слышала о какой-то обеспокоенности», — добавила представитель АТОР.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.
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