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Симоньян стало стыдно после приезда скорой помощи
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Симоньян стало стыдно после приезда скорой помощи 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как вызвала бесплатную скорую помощь для больного сына, и ей стало стыдно перед врачами за богатую обстановку своего загородного дома.
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян написала на своей странице в Facebook о том, что из-за болезни ребенка она вызвала врачей, но частная скорая помощь ехала долго, поэтому пришлось обращаться в государственную организацию.
«В общем, я вызываю бесплатную. И вижу этих людей — всегда очень уставших, всегда изможденных, всегда плохо обутых и очевидно очень бедных — вот они поднимаются на второй этаж в комнату сына по дубовой лестнице в нашем хорошем доме в хорошем подмосковном поселке. И мне становится ужасно стыдно за этот дубовый паркет, за этот второй этаж, за отдельную спальню у трехлетнего мальчика, за английские обои и винтажную итальянскую люстру. Как будто я это все украла. У этих уставших людей в плохой обуви, приехавших спасать моего ребенка», — заявила Симоньян.
Она отметила, что заплатила врачам, но «всем нам неловко от этого», после чего переживала до утра.
«Я немножко жила при коммунизме, и мне это очень не нравилось. Но так, как сейчас, мне не нравится тоже», — подытожила журналист.
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