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Познер высказался о насаждении «патриотизма» на ТВ
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Познер высказался о насаждении «патриотизма» на российском ТВ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/
По мнению телеведущего Владимира Познера, насаждение «патриотизма» на телевидении может сослужить плохую службу самим чиновникам.
Телеведущий Владимир Познер согласился с мнением подписчика Александра, задавшего вопрос о насаждении чувства «патриотизма» на российском телевидении. Он полагает, что подобные действия могут сослужить плохую службу чиновникам, ответ опубликован на официальном сайте Владимира Познера Pozneronline.
Напомним, ранее подписчик заявил, что по центральным каналам «целыми днями показывают обсуждение так называемых экспертов, которые не уставая рассказывают, какие нечестные и агрессивные американцы, унижают украинцев, какие зависимые европейцы, а какие белые и пушистые наши лидеры. Этой злобой пытаются отравить души россиян».
Он задал вопрос телеведущему: «не кажется ли вам, что такое насаждение „патриотизма“ в конечном счете может сыграть плохую службу тем же чиновникам. Озлобленный народ может, как и в далеком 1917, пересмотреть первоисточник всех проблем?»
Владимир Познер ответил коротко: «Да, кажется».
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