В ближайшие дни в Кузбасс придет теплая весенняя погода

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Кемеровской области теплую весеннюю погоду.

Как сообщает Кемеровский Гидрометцентр, в пятницу по области пройдет теплый атмосферный фронт. Днем температура составит +7, +12°С, на востоке области +1, +6°С. Ночью +1, +6°С, при прояснениях может похолодать до -5°С. По области возможны небольшие осадки.

В субботу придут теплые воздушные массы из Казахстана . Столбик термометра поднимется до +12, +17°С, ночью +3, +8°С, при прояснениях до -2°С. Осадков не ожидается.

В воскресенье будет чуть прохладнее, днем +9, +14°С с юго-западным ветром до 15-20 м/с. По области воздух может прогреться до +15, +20°С. Ночью +2, +7°С, местами дожди. В понедельник характер погоды существенно не изменится.