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Оставьте россиянам льготные цены на еду
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Оставьте россиянам льготные цены на еду
Рамблер
1 час назад
Фото: Reuters
Цены на еду и лекарства могут вырасти еще больше — из-за отмены льгот по НДС на эти товары. О введении таких мер
задумались в правительстве
.
Нельзя допустить, чтобы самые необходимые товары стали еще дороже. Подпишите петицию.
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