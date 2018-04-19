Оставьте россиянам льготные цены на еду

Цены на еду и лекарства могут вырасти еще больше — из-за отмены льгот по НДС на эти товары. О введении таких мер задумались в правительстве

Нельзя допустить, чтобы самые необходимые товары стали еще дороже. Подпишите петицию.