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Смущенный щенок отказался играть и прославился
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Смущенный щенок отказался играть и прославился 

Рамблер 1 час назад
Очаровательный щенок английского бульдога не захотел играть с другими собаками в тренировочном центре. Его несмелые движения сняли на видео. Пользователи Сети умилились поведению трогательного малыша и задумались о причинах отказа щенка играть. Некоторые комментаторы отметили, что английские бульдоги вообще не склонны заводить знакомства, другие пишут, что этой породе свойственна лень. Часть пользователей считает, что маленький пёсик просто засмущался или испугался скопления других собак и людей.
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