Коста-Рика станет безвизовой для россиян

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в Коста-Рику можно будет поехать без визы на срок до 90 дней, а соглашение между странами заключается на неопределенный срок.

Распоряжением поручается МИД России по достижении договоренности с Коста-Рикой подписать от имени правительства документ, который откроет безвизовый режим.