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Коста-Рика станет безвизовой для россиян
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Коста-Рика станет безвизовой для россиян 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Flickr / Arturo Sotillo
Правительство России одобрило соглашение с Коста-Рикой о взаимной отмене виз.
Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в Коста-Рику можно будет поехать без визы на срок до 90 дней, а соглашение между странами заключается на неопределенный срок.
Распоряжением поручается МИД России по достижении договоренности с Коста-Рикой подписать от имени правительства документ, который откроет безвизовый режим.
Напомним, в январе глава МИД Сергей Лавров, подводя итоги деятельности дипломатов в 2017 году, заявил, что в ближайшие два года Россия может установить безвизовый режим почти со всеми латиноамериканскими странами.
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