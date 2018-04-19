Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом 

Под США нашли «тектоническую бомбу»
Тектонический разлом Хэйуорд на западе США является «бомбой замедленного действия», которая может убить сотни человек, заявил Los Angeles Times сотрудник американской Геологической службы. По его словам, 83-километровый разрыв в районе залива Сан-Франциско вскоре «взорвется», так как, согласно статистике, землетрясения в этом месте происходят раз в 150-160 лет, а последнее наблюдалось в 1868 году.
Россия «взломала» почту Юлии Скрипаль в 2013-м
Россия «интересовалась» перепиской Юлии Скрипаль еще в 2013 году, заявила полпред Великобритании при ООН Карен Пирс. Как сообщает РИА Новости, на заседании организации Пирс сообщила, что пять лет назад российские спецслужбы якобы взломали электронные аккаунты отравленной дочери бывшего полковника ГРУ.
Боевики хотят свое государство
Террористы хотят создать в Сирии независимое от Дамаска территориальное образование, сообщил «Интерфаксу» российский военно-дипломатический источник. По его словам, уже сейчас боевики «под патронажем США» планируют военную операцию по захвату городов Даръа, Эль-Баас и прилегающих к ним районов, а «поводом» для наступления назовут мнимые нарушения режима деэскалации правительственными войсками.
Тренер «Ак Барса» «очень рад» поражению от ЦСКА
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что «очень рад» за хоккеиста ЦСКА Кирилла Петрова, забившего его команде победную шайбу в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Так держать!» — иронично похвалил он спортсмена, ранее выступавшего за казанцев.
США начали «войну» с русским балетом
Министерство внутренней безопасности США отказалось выдать визу балерине Большого театра Ольге Смирновой, сообщает Page Six. Организаторы сорвавшегося выступления россиянки в нью-йоркском Линкольн-центре назвали решение чиновников «политическим».