Солнечно будет в Вологде в конце рабочей недели

До 13 градусов тепла прогреется воздух в Вологде сегодня. В течение дня вологжан ждет солнечная и по-настоящему весенняя погода.

В четверг, 19 апреля, синоптики не прогнозируют никаких осадков. Ветер будет умеренный 5-8 м/с. Солнечно в областной столице будет и 20 апреля. Правда, зонтики все же стоит захватить с собой. К концу дня в городе возможен дождь. Температура воздуха опустится до +5+6 градусов по Цельсию. Осадки ожидаются к концу дня.

В ночь с пятницы на субботу возможны заморозки, столбики термометров опустятся до нуля градусов. 21 апреля в Вологде пойдёт дождь. По предварительным прогнозам, осадки могут продолжаться весь день.

Температура воздуха не превысит пяти градусов со знаком плюс. В ночь с субботы на воскресенье похолодает до -2-3 градусов. Днем столбики термометров не поднимутся выше +3 градусов, в течение дня ожидается дождь со снегом.