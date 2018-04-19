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Солнечно будет в Вологде в конце рабочей недели 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
До 13 градусов тепла прогреется воздух в Вологде сегодня. В течение дня вологжан ждет солнечная и по-настоящему весенняя погода.
В четверг, 19 апреля, синоптики не прогнозируют никаких осадков. Ветер будет умеренный 5-8 м/с. Солнечно в областной столице будет и 20 апреля. Правда, зонтики все же стоит захватить с собой. К концу дня в городе возможен дождь. Температура воздуха опустится до +5+6 градусов по Цельсию. Осадки ожидаются к концу дня.
В ночь с пятницы на субботу возможны заморозки, столбики термометров опустятся до нуля градусов. 21 апреля в Вологде пойдёт дождь. По предварительным прогнозам, осадки могут продолжаться весь день.
Температура воздуха не превысит пяти градусов со знаком плюс. В ночь с субботы на воскресенье похолодает до -2-3 градусов. Днем столбики термометров не поднимутся выше +3 градусов, в течение дня ожидается дождь со снегом.
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