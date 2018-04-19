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Что заставляет детей убивать
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Что заставляет детей убивать 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Журналистка Елизавета Худякова в колонке для портала Life объяснила, что взращивает в современных детях «патологическую жажду убивать и причинять боль».
«Виноватых нет. Ну если только глобально. А глобально — это все мы», — уверена она.
По словам журналистки, причина, сделавшая детскую травлю, жестокость и нападения «отвратительной обыденностью», лежит внутри самого мира — в его мнимой толерантности, бесконечных войнах, идеологии потребления.
По ее словам, из детей формируют армии молодых и агрессивных «нацистов», которые ненавидят общество и страну, но готовы умереть за свободу и ради нее же убивать других.
В культ возводятся вседозволенность и отрицание традиционных ценностей, а «следят» за этим те же люди, что создают группы смерти и пропагандируют «новую идеологию» — крах традиций и авторитета родителей и поиск «выхода» в убийстве и смерти. При этом дети, которые «чище» взрослых, рано понимают, что «книги врут, а мир совсем другой».
«Оттого такой жесткой и необратимой становится подростковая ломка, превращая вчерашних детей в чудовищ», — считает автор статьи.
Накануне 17-летний подросток из Стерлитамака, войдя в класс во время урока, ударил ножом одноклассницу и учительницу, а затем разлил бензин и поджег его в попытке покончить с собой. Сработавшая пожарная сигнализация заставила ученицу другого класса выпрыгнуть из окна второго этажа. Она получила переломы. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность».
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