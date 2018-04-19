Что заставляет детей убивать

Журналистка Елизавета Худякова в колонке для портала Life объяснила, что взращивает в современных детях «патологическую жажду убивать и причинять боль».

«Виноватых нет. Ну если только глобально. А глобально — это все мы», — уверена она.

По словам журналистки, причина, сделавшая детскую травлю, жестокость и нападения «отвратительной обыденностью», лежит внутри самого мира — в его мнимой толерантности, бесконечных войнах, идеологии потребления.

По ее словам, из детей формируют армии молодых и агрессивных «нацистов», которые ненавидят общество и страну, но готовы умереть за свободу и ради нее же убивать других.

В культ возводятся вседозволенность и отрицание традиционных ценностей, а «следят» за этим те же люди, что создают группы смерти и пропагандируют «новую идеологию» — крах традиций и авторитета родителей и поиск «выхода» в убийстве и смерти. При этом дети, которые «чище» взрослых, рано понимают, что «книги врут, а мир совсем другой».

«Оттого такой жесткой и необратимой становится подростковая ломка, превращая вчерашних детей в чудовищ», — считает автор статьи.