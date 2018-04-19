В Нижнем Новгороде снова выпадет снег

Как следует из информации, опубликованной сервисом Яндекс . Погода, это произойдет 22 апреля, в воскресенье.

Осадки в виде снега начнут выпадать днем, когда похолодает до 2-3 градусов выше нуля. К вечеру температура воздуха опустится до нуля, а в ночь на понедельник ожидаются заморозки до «минус 1».

Снег будет идти в течение всего следующего дня. Температура воздуха в понедельник будет колебаться от двух градусов ниже нуля до трех тепла. При этом «температура воздуха по ощущениям» составит от 3 до 7 градусов мороза.

Во вторник, 24 апреля, выпадение снега прекратится и днем воздух прогреется до 5-6 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что сильный дождь ожидается в Нижнем Новгороде утром 19 апреля.