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В Нижнем Новгороде снова выпадет снег
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"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию

В Нижнем Новгороде снова выпадет снег 

Newsroom24 35 минут назад
Фото: Newsroom24
Как следует из информации, опубликованной сервисом Яндекс. Погода, это произойдет 22 апреля, в воскресенье.
Осадки в виде снега начнут выпадать днем, когда похолодает до 2-3 градусов выше нуля. К вечеру температура воздуха опустится до нуля, а в ночь на понедельник ожидаются заморозки до «минус 1».
Снег будет идти в течение всего следующего дня. Температура воздуха в понедельник будет колебаться от двух градусов ниже нуля до трех тепла. При этом «температура воздуха по ощущениям» составит от 3 до 7 градусов мороза.
Во вторник, 24 апреля, выпадение снега прекратится и днем воздух прогреется до 5-6 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что сильный дождь ожидается в Нижнем Новгороде утром 19 апреля.
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