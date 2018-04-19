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Конец недели на Урале будет пасмурным и теплым
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Конец недели на Урале будет пасмурным и теплым 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Синоптики Уральского гидрометцентра сообщают, что свердловчан ожидает тепло в конце недели. Так в четверг, 19 апреля будет переменная облачность, местами дождь, но днем ожидается +9-14 градусов тепла. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.
В пятницу будет облачно, ожидаются не большие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью — 1, +4, днем +5, +10 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северный и северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. В субботу облачно с прояснениями, местами снег и дождь. Ночью ожидается 0, — 5 градусов, на севере до — 10. Днем +3, +8, ветер северный 4-9 метров в секунду.
Конец недели в Екатеринбурге будет теплым. Все три дня будет облачно, пройдут небольшие дожди и снег, переходящий в дождь. В четверг днем будет + 12-14, в пятницу ночью +2-4, днем +8-10 градусов тепла. В субботу будет 0, — 2 ночью и +5, +7 днем.
Отметим, что до вечера 19 апреля в регионе неблагоприятные метеоусловия, которые не способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосфере. До 20:00 объявлены НМУ первой степени опасности.
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