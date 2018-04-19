Британка заплатила за банан больше 80 тысяч рублей

Бобби Гордон из Шервуда ( Великобритания ) заплатила 930 фунтов (80,404 рубля) за один банан из супермаркета Asda. Об этом сообщает BBC.

По словам Гордон, изначально фрукт стоил 11 пенни (около 10 рублей). Когда она хотела расплатиться за продукты, банк заблокировал ее кредитную карту из-за покупки стоимостью более тысячи фунтов стерлингов, посчитав, что женщина стала жертвой мошенников.

«Я сказала своему семилетнему сыну, что он должен насладиться каждым кусочком этого банана», — прокомментировала ситуацию Бобби Гордон. Она также добавила, что не ожидала такой «банановой драмы».

Представитель Asda сообщил, что в кассовом компьютере произошел сбой и извинился за причиненные покупателям неудобства.