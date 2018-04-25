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Минтранс разработает новые правила пользования метро
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Минтранс разработает новую редакцию правил пользования метро 

Парламентская газета 8 минут назад
Фото: РИА Новости
Минтранс планирует до конца второго квартала 2018 года разместить для общественного обсуждения новую редакцию типовых правил пользования метрополитеном. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передаёт РИА «Новости».
«Минтранс России планирует до конца второго квартала текущего года разместить новую редакцию типовых правил для общественного обсуждения», — сообщили в министерстве.
Ранее ведомство разработало проект единых правил пользования метрополитеном, который, в частности, предполагал установление запрета на перевозку в метро детей в детских колясках. Ряд чиновников, общественных деятелей и экспертов раскритиковали данную инициативу.
«С учётом представленных замечаний и предложений, а также дополнительной проработки вызвавших дискуссию вопросов планируется подготовка новой редакции проекта типовых правил пользования метрополитеном», — указывает пресс-служба.
Отмечается, что к этой работе привлекут региональные органы власти, Международную ассоциацию «Метро», Союз пассажиров России, аппарат уполномоченного по правам ребёнка в РФ, а также экспертные организации.
Ведомство также выразило признательность гражданам и экспертам, которые приняли участие в предварительном общественном обсуждении, «которое позволило вскрыть многие пробелы существующих типовых правил».
Сообщается, что в Минтранс поступило большое количество комментариев, предложений и замечаний, зачастую противоположных по смыслу, но указывающих на существующие недостатки. Согласно результатам предварительного анализа, основная их часть касается положений, которые уже применяются сейчас в разных регионах.
«Особое внимание при общественном обсуждении привлекли нормы, касающееся правил перевозок детей, оплаты проезда, провоза животных, велосипедов и ручной клади», — говорится в сообщении.
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