Минтранс разработает новые правила пользования метро

Минтранс разработает новую редакцию правил пользования метро

Минтранс планирует до конца второго квартала 2018 года разместить для общественного обсуждения новую редакцию типовых правил пользования метрополитеном. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передаёт РИА «Новости».

«Минтранс России планирует до конца второго квартала текущего года разместить новую редакцию типовых правил для общественного обсуждения», — сообщили в министерстве.

Ранее ведомство разработало проект единых правил пользования метрополитеном, который, в частности, предполагал установление запрета на перевозку в метро детей в детских колясках. Ряд чиновников, общественных деятелей и экспертов раскритиковали данную инициативу.

«С учётом представленных замечаний и предложений, а также дополнительной проработки вызвавших дискуссию вопросов планируется подготовка новой редакции проекта типовых правил пользования метрополитеном», — указывает пресс-служба.

Отмечается, что к этой работе привлекут региональные органы власти, Международную ассоциацию «Метро», Союз пассажиров России, аппарат уполномоченного по правам ребёнка в РФ, а также экспертные организации.

Ведомство также выразило признательность гражданам и экспертам, которые приняли участие в предварительном общественном обсуждении, «которое позволило вскрыть многие пробелы существующих типовых правил».

Сообщается, что в Минтранс поступило большое количество комментариев, предложений и замечаний, зачастую противоположных по смыслу, но указывающих на существующие недостатки. Согласно результатам предварительного анализа, основная их часть касается положений, которые уже применяются сейчас в разных регионах.