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Путин подписал закон об «американском наказании»
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Путин подписал закон об «американском наказании» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава российского государства Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит в УПК новую статью, касающуюся меры пресечения — «Запрет определенных действий».
Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В Уголовно-процессуальный кодекс, в ту его часть, которая касается мер пресечения, вносится новая статья «Запрет определенных действий».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом законе, в частности, указывала, какие именно действия и на какой срок могут запретить подозреваемому или обвиняемому по решению суда.
Такие запреты очень напоминают те, что действуют в США.
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