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Минздрав выступил за ограничение продажи вейпов
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Минздрав выступил за ограничение розничной продажи вейпов 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Минздрав РФ в проекте стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года предлагает запретить рекламу электронных сигарет, а также выступает за ограничение их розничной продажи, вплоть до запрета открытой выкладки этой продукции в пунктах продаж и ее потребления в общественных местах.
"Ограничение оборота использования электронных систем доставки никотина, а также электронных систем нагревания табака, включая раскрытие и, при необходимости, регулирование этих устройств и используемых в них продуктов, их упаковки и маркировки, запрет рекламы, продвижения и спонсорства этих продуктов, их потребления в общественных местах, продажи их несовершеннолетним, ограничение розничной продажи, включая запрет открытой выкладки в пунктах продаж, планомерное увеличение акцизов и потребительских цен на эти продукты", — говорится в обновлённой версии стратегии, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Минздрав также выступает за продолжение мер, направленных на сокращение потребления табака, в том числе за "планомерное увеличение акцизов на табачные изделия".
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