Кузнецова прокомментировала идею запрета колясок в метро

Кузнецова прокомментировала инициативу Минтранса о запрете колясок в метро

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратится в Министерство транспорта с просьбой разъяснить законопроект о запрете перевозки детей в колясках в метро, так как считает, что эти меры избыточны и могут представлять угрозу, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Ранее в четверг сообщалось, что Минтранс разработал проект единых правил пользования метрополитеном в РФ , которыми, в частности, регламентировано, что пассажирам будет запрещено на территории подземки перевозить детей в детских колясках. Документ находится на стадии публичного обсуждения с 16 апреля по 8 мая текущего года.

Как следует из документа, пассажирам, находящимся в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах, будет запрещено перевозить детей в детских колясках. По действующим сейчас правилам пользования столичной подземкой, пассажирам запрещено перевозить детей в колясках только на эскалаторах.

"Данная норма является избыточной и противоречит здравому смыслу. Сегодня мы говорим о создании благоприятных и комфортных условий для семей с детьми, в том числе с точки зрения безопасности. Тогда как предлагаемые меры, наоборот, создают потенциальные угрозы. Так, малышей в переполненном вагоне метро вне коляски могут затолкать другие пассажиры, они могут упасть или потеряться в толпе, а также случайно выйти на остановке", — передает пресс-служба слова Кузнецовой.

В пресс-службе отметили, что особенное удивление омбудсмена вызвало то, что данный проект планируют ввести во время объявленного президентом России десятилетия детства, когда государство предлагает меры по поддержке рождаемости для улучшения демографической ситуации. Кузнецова выразила сомнения в том, что предлагаемые ограничения повысят безопасность детей и послужат созданию благоприятных и комфортных условий для семей с детьми.

"Разработчикам следует предложить иные, альтернативные меры, позволяющие родителям с детьми в детских колясках беспрепятственно перемещаться. Мною будут направлены обращения руководству Минтранса России с целью разъяснения предлагаемых запретительных мер, так как они как минимум создадут массу неудобств родителям с малолетними детьми, а как максимум — нарушат конституционные права граждан на свободу передвижения", — цитирует Кузнецову пресс-служба.

Омбудсмен выразила надежду, что власти регионов, где есть метро, при разработке правил будут исходить в первую очередь из интересов граждан.