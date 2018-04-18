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Россияне высказались о блокировке Telegram
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Россияне высказались о блокировке Telegram 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пятьдесят восемь процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что не считают блокировку Telegram справедливым решением.
По мнению большинства опрошенных, «власти давят на компанию и таким образом мешают развитию технологий в России».
Респондентам задали такой вопрос: «Вы считаете справедливой блокировку Telegram?». По мнению 32 процентов опрошенных, решение было справедливым, так как частные компании должны сотрудничать с властями.
Еще десять процентов респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 2556 человек.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать работу Telegram в России. Решение об этом принял суд после отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В ФСБ сочли, что мессенджер не выполнил обязанности организатора распространения информации.
В Роскомнадзоре на заседании суда подчеркивали, что Telegram могут использовать террористы и экстремисты.
Адвоката Telegram Дмитрия Динзе заявлял, что у администратора мессенджера «в существующей архитектуре ни при каких условиях» нет доступа к данным, которые позволяют декодировать сообщения.
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