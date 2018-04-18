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Россияне рассказали, как остановить нападения школьников
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Россияне рассказали, как остановить нападения школьников 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сорок четыре процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что предотвратить нападения в школах позволит активизация работы психологов.
Также, по мнению опрошенных, необходимо «тщательнее проверять учеников на психические отклонения».
Респондентам задали такой вопрос: «Как предотвратить вооруженные нападения в школах?». По мнению 30 процентов опрошенных, необходимо «оградить детей от негативного влияния интернета и СМИ».
Еще 21 процент респондентов счел, что нужно усилить охрану школ и установить рамки при входе.
Пять процентов опрошенных ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 12 726 человек.
Восемнадцатого апреля в Стерлитамаке 17-летний ученик коррекционного класса пришел в школу с ножом, напал на одноклассницу и учительницу информатики, а затем поджег кабинет и попытался покончить с собой. Одна из школьниц испугалась пожара и выпрыгнула из окна.
Подросток и трое пострадавших были госпитализированы. Учительнице сделали операцию.
В январе в российских школах произошло три подобных нападения — в Перми (пострадали 15 человек), в деревне Смольное Челябинской области (один раненый) и в военном посёлке Сосновый бор в Улан-Удэ (шестеро пострадавших). В двух случаях нападавшие пытались покончить с собой.
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