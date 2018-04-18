Россияне рассказали, как остановить нападения школьников

Сорок четыре процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что предотвратить нападения в школах позволит активизация работы психологов.

Также, по мнению опрошенных, необходимо «тщательнее проверять учеников на психические отклонения».

Респондентам задали такой вопрос: «Как предотвратить вооруженные нападения в школах?». По мнению 30 процентов опрошенных, необходимо «оградить детей от негативного влияния интернета и СМИ».

Еще 21 процент респондентов счел, что нужно усилить охрану школ и установить рамки при входе.

Пять процентов опрошенных ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 12 726 человек.

Восемнадцатого апреля в Стерлитамаке 17-летний ученик коррекционного класса пришел в школу с ножом, напал на одноклассницу и учительницу информатики, а затем поджег кабинет и попытался покончить с собой. Одна из школьниц испугалась пожара и выпрыгнула из окна.

Подросток и трое пострадавших были госпитализированы. Учительнице сделали операцию.