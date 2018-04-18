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Свыше 90% жителей Подмосковья удовлетворены МФЦ
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Деятельностью МФЦ удовлетворены 94% жителей Московской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
На данный момент в Подмосковье работает более 100 офисов и 1779 окон МФЦ.
В Московской области 94% жителей удовлетворены деятельностью МФЦ, по данным социологического исследования и информационно-аналитической системы "Мониторинг качества государственных услуг". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя министра госуправления, информационных технологий и связи региона Елену Дрыганову.
Она выступила с докладом на расширенном заседании Комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации.
В прошлом году число офисов МФЦ возросло до 105, а окон — до 1771. Также с 2016 года открываются специализированные окна для бизнеса. На данный момент их более 100.
Сейчас в МФЦ предоставляется 323 государственные и муниципальные услуги: 187 из них областного уровня, 77 — федерального, 59 — муниципального.
Дрыганова отметила, что сокращается время ожидания в очереди. Если в 2016 году ожидание составляло 13 минут, то в прошлом году — семь. Кроме того, электронной формой получения услуг пользуются уже 86,2% жителей Подмосковья.
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