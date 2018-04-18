Гнойный назвал Соболева «чумной крысой»

Гнойный захотел похоронить «чумную крысу» Николая Соболева

Машнов на протяжении всего трека осыпал Соболева оскорблениями и выразил мнение, что ролики блогера на новостные темы — неудачная попытка набрать аудиторию. Он также упрекнул Соболева в том, что тот «собирает хайп на трупах», и назвал его «чумной крысой». В заключение Гнойный заявил, что Соболев «либо выходит на баттл, либо умирает петухом».