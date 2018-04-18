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Гнойный назвал Соболева «чумной крысой»
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Гнойный захотел похоронить «чумную крысу» Николая Соболева 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Саша Дискотека
Хип-хоп-исполнитель Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, опубликовал музыкальный клип про популярного российского видеоблогера Николая Соболева. Дисс появился на официальном YouTube-канале музыканта.
Машнов на протяжении всего трека осыпал Соболева оскорблениями и выразил мнение, что ролики блогера на новостные темы — неудачная попытка набрать аудиторию. Он также упрекнул Соболева в том, что тот «собирает хайп на трупах», и назвал его «чумной крысой». В заключение Гнойный заявил, что Соболев «либо выходит на баттл, либо умирает петухом».
Машнов значительно расширил свою аудиторию после победы в баттле с Оксимироном (Мирон Федоров). Баттл состоялся в августе 2017 года, счет оказался 5:0 в пользу Гнойного.
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