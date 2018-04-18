Подмосковным врачам поднимут зарплату

Подмосковным терапевтам и педиатрам поднимут зарплату

Московской области вводится новая система оплаты труда терапевтов и педиатров, которая позволит увеличить среднюю заработную плату этих специалистов. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Смирнова в среду, 18 апреля, передает портал mosreg.ru.

«Для педиатров и терапевтов будет снижен коэффициент совмещения, установлены определенные показатели эффективности, например, отсутствие жалоб со стороны пациентов. И будет повышена заработная плата, на этот год мы прогнозируем, что ее среднее значение составит порядка 90 тысяч рублей», — сказала Смирнова.

По ее словам, в последние годы особенно остро встала проблема нехватки участковых терапевтов и педиатров.

«В рейтинге (оценки эффективности работы органов местного самоуправления по достижению целевых показателей развития региона — прим. «Ленты.ру») на 2018 год появился показатель "Один врач — один участок" для того, чтобы и участковые терапевты, и педиатры могли спокойно работать и оказывать качественные медицинские услуги», — уточнила Смирнова.

В ноябре прошлого года министр здравоохранения региона Дмитрий Марков заявил, что основной проблемой в системе здравоохранения Московской области является нехватка специалистов, особенно узких.

В сентябре сообщалось, что средняя зарплата врача в регионе составляет 74 тысячи рублей.