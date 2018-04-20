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В Крыму рассказали о переселении татар с Украины
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В Крыму рассказали о массовом переселении татар с Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко
Крымские татары, проживающие на Украине, начинают массово переезжать в Крым, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
"Крымскотатарская община Херсонщины делает выбор в пользу мирной жизни и начинает массовое переселение на крымский полуостров. Эти люди просят российскую власть предоставить им вид на жительство для легального пребывания в Крыму, который они уже не хотят считать украинским. Возвращается как молодежь, которая, будучи студентами, обучалась в украинских высших учебных заведениях, так и те, кто исторически проживал в Херсонской области Украины", — сказал Бальбек в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
По его словам, на крымских татар, проживающих на Украине, оказывается давлением со стороны радикальных экстремистских организаций.
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