В Крыму рассказали о переселении татар с Украины

В Крыму рассказали о массовом переселении татар с Украины

Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

Крымские татары, проживающие на Украине , начинают массово переезжать в Крым , сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек "Крымскотатарская община Херсонщины делает выбор в пользу мирной жизни и начинает массовое переселение на крымский полуостров. Эти люди просят российскую власть предоставить им вид на жительство для легального пребывания в Крыму, который они уже не хотят считать украинским. Возвращается как молодежь, которая, будучи студентами, обучалась в украинских высших учебных заведениях, так и те, кто исторически проживал в Херсонской области Украины", — сказал Бальбек в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). По его словам, на крымских татар, проживающих на Украине, оказывается давлением со стороны радикальных экстремистских организаций.