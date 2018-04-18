В Москве объявлен желтый уровень опасности

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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен на завтра, 19 апреля, в столичном регионе.
Как пишет «Интерфакс», об этом сообщили в Гидрометцентре России, подчеркнув, что шквалистый ветер в Москве и области ожидается уже этой ночью, его порывы будут достигать 15 м/с, днем в четверг он усилится до 17 м/с. Кроме того, по данным метеорологов, дождь, который продолжается в столице и Подмосковье, закончится не ранее полудня четверга.
Как напоминает RT, ранее специалисты сообщали, что в конце недели жителей столицы ждёт похолодание. В ночь на понедельник столбики термометров в некоторых районах могут опуститься ниже ноля градусов, возможен мокрый снег, на дорогах гололедица.
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