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В начале следующей недели Калугу подморозит
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В начале следующей недели Калугу подморозит 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Вечером 17 апреля территорию Центрального федерального округа накрыли плотные облака пришедшего с северо-запада циклона. Циклон принес дожди и похолодание. В среду, 18 апреля, в Калужской области ожидается не более +13 градусов. Дождливая погода в Калужской области сохранится и в четверг, 19 апреля. Небо прояснится лишь в пятницу. Однако в выходные к центральным областям с северо-запада подойдет новый циклон, вновь пойдут дожди, похолодает. В воскресенье, 22 апреля, днем будет всего +10 градусов. В понедельник дневная температура понизится до +6, ночью ожидается -1 градус, синоптики не исключают снег с дождем. 24 апреля ночью, как ожидается, похолодает до -3 градусов.
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