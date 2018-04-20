Москвичей предупредили о рекордно низком давлении

"Мы прогнозируем, что атмосферное давление будет где-то в пределах 731-732 миллиметров ртутного столба, что существенно, на 16 единиц, ниже климатической нормы. Такой показатель будет на уровне прежнего рекордно низкого атмосферного давления", — сказала Позднякова.

По ее словам, предыдущий рекорд — 732,4 мм ртутного столба — был зафиксирован в 1992 году.

Синоптик также отметила, что изменения в давлении неблагоприятно скажутся на самочувствии метеозависимых людей, пожилых людей, гипертоников и гепатоников.