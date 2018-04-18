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Раскрыта дата выхода второго эпизода «Простоквашино»
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«Союзмультфильм» раскрыл дату выхода второго эпизода «Простоквашино» 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Новый эпизод мультфильма "Простоквашино" выйдет в начале мая, пишет агентство "Москва" со ссылкой на сообщение председателя правления киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой.
Сперва очередную серию перезапуска популярного анимационного фильма опубликуют на ресурсах mail.ru, а через неделю и первая, и вторая серии появятся на YouTube — компания как раз планирует запуск собственного канала.
Всего до 2020 года студия намерена выпустить 30 серий "Простоквашино" по 6,5 минут.
Ранее сообщалось, что первая серия нового мультсериала "Простоквашино" поставила рекорд среди мультфильмов по просмотрам в соцсетях.
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