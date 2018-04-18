Вальяжный московский манул что-то заподозрил

Вступившая в силу весна радует обитателей Московского зоопарка, ведь теперь им можно покинуть вольеры и нежиться на солнце. Даже манул с его пышной шерстью наслаждается тёплыми деньками. Впрочем, в холода он не страдает — благодаря длинному и густому меху снег ему не страшен. Правда, сугробы манул недолюбливает, поскольку в глубокий снег коротколапый хищник с лёгкостью проваливается. Тепло сделало манула более активным, теперь он не прячется в домике, а расхаживает по вольеру и иногда взбирается на крышу, чтобы оглядеть окрестности.