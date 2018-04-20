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Россиянам предложат летать стоя
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Россиянам предложат летать стоя 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лоукостер «Победа» закажет для своих новых самолетов «стоячие» кресла, если такой способ перевозки будет сертифицирован и признан безопасным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакомпании.
Представители перевозчика заявили, что сейчас рассматривают разные варианты и предложения, которые позволят увеличить число дешевых билетов. К концу 2019 года «Победа» планирует расширить свой авиапарк до 30 судов.
Ранее The Telegraph писала о дизайне «стоячих» кресел, который разработала итальянская компания Aviointeriors Group. Усовершенствованную модель кресел представили на Aircraft Interiors Expo в Гамбурге.
Итальянские кресла позволяют человеку находиться в положении «полусидя». Разработчики рассчитывают, что такие кресла позволят увеличить пассажировместимость самолетов на 20 процентов. По мнению разработчиков, такие места будут пользоваться спросом для перелетов на небольшие расстояния.
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