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Синоптики предупредили жителей Москвы о неблагоприятной экологической обстановке
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Синоптики предупредили жителей Москвы о неблагоприятной экологической обстановке 

Газета.Ru 15 апреля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Теплая погода в воскресенье в Москве будет способствовать ухудшению экологической обстановки, передает ФАН.
Об этом предупредили в погодном центре «Фобос».
Погоду московском регионе продолжает определять устойчивый антициклон, при этом ожидается небольшая облачность без осадков при слабом западном ветре. Как сообщили синоптики, день в Москве ожидается по-весеннему теплый — воздух прогреется до 15–17 градусов тепла, а в Подмосковье может быть даже теплее в отдельных местах. Атмосферное давление будет снижаться, однако останется выше нормы.
"Синоптическая ситуация будет способствовать накоплению в воздухе загрязняющих веществ, и ухудшению экологической обстановки", — отмечают специалисты центра «Фобос».
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