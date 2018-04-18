Весна отменяется: Россию окутают холод и снегопады

На Центральную Россию надвигается холодный фронт, который несет за собой похолодание и снегопады.

Так, уже в среду, 18 апреля, средняя температура воздуха опустится на 6 градусов, до плюс 15. Об этом пишет РГ со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину

В ночь на воскресенье и вовсе температура воздуха опустится до 0 градусов. Кроме того, возможны обильные снегопады.

На Северном Кавказе и в Краснодарском крае сохранятся заморозки. Здесь ночная температура опускается до минус 3 градусов.

На севере и северо-западе Европейской территории будет дождливо. Снег здесь возможен в ночь на воскресенье и в понедельник.

В Поволжье прогнозируются проливные дожди и грозы с порывистым ветром.

На крайнем севере погода будет ветреной. Также возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура до плюс 9 градусов.

Потепление ожидается лишь на Урале. Ожидается, что температура повысится до плюс 12 по и до плюс 15 градусов на юге Урала.