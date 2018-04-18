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Весна отменяется: Россию окутают холод и снегопады
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Весна отменяется: Россию окутают холод и снегопады 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Центральную Россию надвигается холодный фронт, который несет за собой похолодание и снегопады.
Так, уже в среду, 18 апреля, средняя температура воздуха опустится на 6 градусов, до плюс 15. Об этом пишет РГ со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
В ночь на воскресенье и вовсе температура воздуха опустится до 0 градусов. Кроме того, возможны обильные снегопады.
На Северном Кавказе и в Краснодарском крае сохранятся заморозки. Здесь ночная температура опускается до минус 3 градусов.
На севере и северо-западе Европейской территории будет дождливо. Снег здесь возможен в ночь на воскресенье и в понедельник.
В Поволжье прогнозируются проливные дожди и грозы с порывистым ветром.
На крайнем севере погода будет ветреной. Также возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура до плюс 9 градусов.
Потепление ожидается лишь на Урале. Ожидается, что температура повысится до плюс 12 по и до плюс 15 градусов на юге Урала.
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