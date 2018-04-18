Волгоградцев предупреждают о грозах и похолодании

Жителей Волгоградской области предупреждают о возможных дождях, грозах и сильном ветре в ближайшие несколько дней.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, 18 апреля днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер будет юго-западный 6-11м/с, местами порывы до 16м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12°С, а днем до +19… +24ºС.

19 апреля днем в большинстве районов региона прогнозируются кратковременные дожди и местами грозы. Ветер западный и юго-западный 6-11м/с, местами порывы 13-18м/с. Температура воздуха ночью опустится до +7…+12°С. Днем потеплеет до +12… +17ºС. 20 апреля на большей части территории региона снова ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 6-11м/с, местами при грозах порывы 13-18м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°С, а днем +10… +15ºС.