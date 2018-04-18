Усыплен последний корги королевы Великобритании

Великобритании усыпили последнего корги британской королевы. Как сообщает Daily Mail, Елизавета II лично приняла решение прекратить страдания больного раком животного.

Собаке породы вельш корги пемброк по кличке Уиллоу вскоре должно было исполниться 15 лет. Он принадлежал к 14 поколению корги, ведущему род от собаки по кличке Сьюзан, которую родители подарили тогда еще принцессе Елизавете на совершеннолетие. Сьюзан, в свою очередь, была потомком пса по кличке Дуки, первым корги, появившимся при королевском дворе в 1933 году.

Источники во дворце сообщают, что королева «убита горем». «Она оплакивала потерю всех своих корги, но смерть Уиллоу расстроила ее больше всего. Вероятно, потому что он был последней связью с ее родителями и напоминал ей о днях детства. Это можно назвать своего рода концом эпохи», — сообщили они.

В 2015 году королева заявила, что больше не будет заводить корги, так как боится, что щенки будут виться у ее ног, и она нечаянно о них споткнется. Всего у Елизаветы II было больше 30 собак этой породы.

У королевы осталось две собаки породы дорги — помеси корги и миниатюрных такс, выведенной королевским двором. Их зовут Вулкан и Кэнди.