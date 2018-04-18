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Московские магазины проверят на контрафакт
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Московские магазины проверят на контрафактный алкоголь перед праздниками 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Точки продажи нелегального алкоголя будут искать в Москве в преддверии майских праздников и Дня Победы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В преддверии майских праздников и Дня Победы столичные магазины проверят на соблюдение законодательства при продаже алкоголя. В ходе рейдов будут проверять наличие лицензии на торговлю спиртным — есть ли в ассортименте нелегальный алкоголь и соблюдены ли ограничения при реализации продукции", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, проверки затронут точки, на которые поступали жалобы москвичей, и те, где контрафактным спиртным торговали раньше.
Отмечается, что в вечерних рейдах, которые продлятся до первого мая, примут участие сотрудники правоохранительных органов и Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
"Поводом для проверок могут также стать жалобы жителей на нарушения правил торговли алкоголем. Например, на продажу спиртного детям или реализацию алкогольной продукции после 23:00", — рассказали порталу в пресс-службе Департамента безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
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