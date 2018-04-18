Сенаторы призвали убрать рекламу лекарств из телевизора

Реклама лекарственных средств на телевидении должна быть запрещена, считают в Совете Федерации . Соответствующая законодательная инициатива во вторник была зарегистрирована в Государственной Думе

Рекламодатель лекарственных средств, по сути, подменяет собой медицинского работника, чем стимулирует самолечение, отмечается в пояснительной записке. Опасность этой проблемы подтвердила в комментарии « Парламентской газете » кандидат медицинских наук, член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина

«Почти полмиллиона людей ежегодно в России погибают от самолечения. Потому что реклама действует на нашу подкорку, и мы все верим ей и хотим выздороветь от приёма одной таблетки, что невозможно».

Комментируя инициативу сенаторов, Татьяна Соломатина допустила, что продвигаться она будет достаточно тяжело. Депутат напомнила, что выступала с подобной инициативой перед Президентом России ещё в 2015 году на форуме ОНФ. Президент одобрил идею запрета рекламы медпрепаратов, но через месяц эта инициатива была отклонена с пояснением, что статьёй 20 закона «О рекламе» публичный пиар лекарственных средств уже регламентирован.

«Я знаю, почему это произошло — это достаточно большой бизнес для тех, кто занимается рекламой. Поэтому принять такую инициативу будет достаточно сложно. Но я концептуально её поддерживаю. Это моя боль уже на протяжении многих лет, как врача, как депутата, как человека», — призналась парламентарий.

С учётом того, что сегодня запретить полностью рекламу лекарственных средств невозможно, Татьяна Соломатина призвала законодателей жёстко регламентировать эту сферу.

С другой стороны, в вопросах регулирования рекламного рынка нельзя не учитывать интересы его игроков, считает член думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко . Он предостерёг коллег от поспешных решений, ведь от этого зависит финансовая стабильность целого сегмента экономики.

«Мне понятна тревога инициаторов данного законопроекта по поводу часто бесконтрольного потребления лекарств. Безусловно, навязчивая реклама это стимулирует. Но реклама лекарств занимает существенную долю на рынке, поэтому действовать здесь нужно крайне осторожно, выверяя каждый шаг», — отметил депутат в комментарии «Парламентской газете».

По его словам наводить порядок на лекарственном рынке необходимо. И в первую очередь с точки зрения охраны здоровья населения следует рассматривать усиление ответственности аптечных сетей за массовые нарушения и продажу лекарственных средств без рецептов.

Если же говорить исключительно о рекламе, то здесь могут быть компромиссные варианты, исключающие опасность для массового потребителя. Евгений Ревенко отметил, что такие вопросы стоит обсуждать совместно со специалистами рекламного рынка, а также представителями фармацевтической и медиаиндустрии.