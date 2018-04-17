Бут рассказал о контингенте тюрьмы Мэрион, в которой он отбывает наказание

Россиянин Виктор Бут , отбывающий наказание в тюрьме Мэрион американского штата Иллинойс, рассказал о заключённых, содержащихся в пенитенциарном учреждении.

«Будем говорить, контингент здесь из серии жуткого кошмара, какой может только присниться. Видимо, он отражает то, что сейчас в обществе происходит», — заявил он в интервью «Ридус».

По словам Бута, в основном в этой тюрьме отбывают срок те, кто совершил преступления сексуального характера, а также «грабители».

«Сроки у них тут огромные. В Америке почти 10% тюремного населения, как они его называют, prison population, имеет пожизненные сроки. У них тут очень любят выдавать какие-то бешеные сроки непонятно за что», — добавил он.

Ранее супруга Бута Алла сообщила, что летом 2018 года он может встретиться с семьёй впервые за шесть лет.