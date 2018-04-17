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Бут рассказал о контингенте тюрьмы Мэрион
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Бут рассказал о контингенте тюрьмы Мэрион, в которой он отбывает наказание 

RT на русском 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Виктор Бут, отбывающий наказание в тюрьме Мэрион американского штата Иллинойс, рассказал о заключённых, содержащихся в пенитенциарном учреждении.
«Будем говорить, контингент здесь из серии жуткого кошмара, какой может только присниться. Видимо, он отражает то, что сейчас в обществе происходит», — заявил он в интервью «Ридус».
По словам Бута, в основном в этой тюрьме отбывают срок те, кто совершил преступления сексуального характера, а также «грабители».
«Сроки у них тут огромные. В Америке почти 10% тюремного населения, как они его называют, prison population, имеет пожизненные сроки. У них тут очень любят выдавать какие-то бешеные сроки непонятно за что», — добавил он.
Ранее супруга Бута Алла сообщила, что летом 2018 года он может встретиться с семьёй впервые за шесть лет.
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