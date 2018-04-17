Виктория Скрипаль готова обратиться за помощью в ООН

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что обратится к генсеку ООН Антониу Гутеррешу в случае повторного отказа ей в визе со стороны властей Британии.
"Буду писать в ООН", — сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о своих дальнейших действиях в случае, если Великобритания не выдаст ей визу.
Она утвердительно ответила на вопрос ведущего о том, будет ли она писать на имя самого Гутерреша.
В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.