Виктория Скрипаль готова обратиться за помощью в ООН

Племянница Скрипаля обратится к генсеку ООН, если Лондон откажет ей в визе

"Буду писать в ООН", — сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о своих дальнейших действиях в случае, если Великобритания не выдаст ей визу.

Она утвердительно ответила на вопрос ведущего о том, будет ли она писать на имя самого Гутерреша.