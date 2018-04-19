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«На Юлию Скрипаль оказывают давление»
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Виктория Скрипаль рассказала о телефонном разговоре с Юлией 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Peter Nicholls/Reuters/Коллаж «Газеты.Ru
Племянница отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что ее двоюродная сестра Юлия, отравленная вместе с отцом, разговаривала с ней по телефону под давлением. Об этом сообщается на YouTube-канале Следственного комитета России.
"Она мне позвонила на телефон, разговор длился 1 минуту 47 секунд. Для меня было понятно, что разговор ведется под давлением, она говорит, что ей было сказано", — сказала Виктория.
В свою очередь в СК заявили, что после звонка ведомство направило Британии дополнительный запрос с просьбой допросить Юлию Скрипаль, но ответ до сих пор не получен.
В ведомстве также добавили, что Лондон пока не ответил ни на один запрос по делу об инциденте в Солсбери.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Великобритании планомерно уничтожают улики по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.
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