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Сын Че Гевары прибыл в Крым
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Сын Че Гевары прибыл в Крым на открытие выставки в честь его отца 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Альберто Корда/Wikimedia Commons
Эрнесто Гевара, сын латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, прибыл в Крым, где откроет выставку архивных фотодокументов, посвященную его отцу, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу минкультуры республики.
"Эрнесто Гевара уже находится в Крыму. В среду запланировано открытие выставки "Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы", — говорится в сообщении.
Выставка пройдет в Симферополе в библиотеке имени Франко.
Ранее бывший министр иностранных дел Мексики Хорхе Кастаньеда рассказал о культурном наследии революционера Эрнесто Че Гевары в своем материале для The New York Times.
Че Гевара был казнен в Боливии 50 лет назад, 9 октября 1967 года.
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