Две трети старшеклассников стремятся поступить в ВУЗы

ВЦИОМ: 71% процент старшеклассников РФ стремятся поступить в ВУЗы

Согласно исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), по мере взросления все большее число российских школьников принимают решение поступать в ВУЗ, понимая, что это поможет им стать финансово успешными и независимыми людьми в будущем.

"По мере взросления все большее число школьников принимают решение поступать в ВУЗ: так, если в возрасте 12-14 лет 23% еще не определились с выбором и всего 60% хотят поступать в ВУЗ, то в возрасте 15-17 лет неопределившихся существенно меньше — 13%, а решивших поступать больше — 71%", — прокомментировали РИА Новости в ВЦИОМ по итогам опроса.

Исследование ВЦИОМ проведено по заказу РИА Новости. Опрос проведен в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 федеральных округах РФ . Объем выборки 1000 человек. Выборка репрезентирует население России в возрасте от 12 до 17 лет по полу, возрасту, типу населенного пункта. Метод опроса — личное формализованное интервью по месту жительства респондента.

По данным ВЦИОМ, у школьников нет четкого понимания в вопросе выбора будущей профессии. Среди названных профессий в первую пятерку вошли специалисты по IT, врачи и юристы. Здесь предпочтения школьников несколько совпадают с пожеланиями родителей. Например, согласно опубликованному ранее опросу ВЦИОМ, 35% россиян, имеющих подрастающих детей или внуков, выбрали бы для своего ребенка профессию врача. Россияне хотели бы видеть своих детей и внуков специалистами в технической сфере (40% опрошенных) чаще, чем в гуманитарной (16%).

Эксперты ВЦИОМ отмечают, что альтруизм у подрастающего поколения с годами становится менее популярным: несмотря на то, что и школьники более младших и старших классов называют в качестве двух основных причин выбора профессии желание быть полезным людям и зарабатывать деньги, в более младшем возрасте превалирует желание быть полезным людям, а в более старшем — зарабатывать деньги.

Рособрнадзоре РИА Новости сообщили, что тенденция выбора предметов для сдачи ЕГЭ в последние годы свидетельствует о росте интереса к естественно-научным дисциплинам, вместе с тем уменьшается интерес к ЕГЭ по обществознанию, который традиционно выбирают большинство выпускников.

"Растет количество абитуриентов, выбирающих такие социально-значимые специальности, как медицина и педагогика. Количество абитуриентов на специальности "экономика и управление", наоборот, несколько снижается, это, в том числе, связано с перенасыщением рынка специалистов соответствующего направления", — сказали в ведомстве.

Исследование, как считает первый вице-президент "Управляющей компании "Просвещение" Михаил Кожевников , показало, что стремление к получению качественного образования, как в школе, так и в последствии в высших учебных заведениях рассматриваются школьниками как важное условие успешного и стабильного положения в профессии, в обществе и в жизни в целом.

"И очень важно, чтобы у выпускников также было сформировано устойчивое понимание, что эта стабильность и успешность зависят от потребности совершенствования этих знаний и навыков в течение всей дальнейшей жизни. Поскольку по данным исследования пока у школьников нет четкого понимания в вопросе выбора будущей профессии очень возрастает значение профессиональной ориентационной работы с раннего школьного возраста. Тема очень актуальная. 21 апреля в рамках Московского Международного Образовательного Салона мы обсудим ее с коллегами на лекции "Как не ошибиться в выборе профессии", — заявил Кожевников РИА Новости.

В России ежегодно более половины выпускников школ могут претендовать на бюджетные места в вузах и по этому показателю доступности (57%) Россия является лидером среди стран ОЭСР , констатирует Минобразования РФ