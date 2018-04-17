В Пскове появится круглосуточный центр чтения

В Пскове решили открыть круглосуточный центр чтения

Центр чтения будет работать круглосуточно, он разместится на площади в 1 тыс. кв. м, сообщила председатель комитета РКС по региональному развитию Марина Абрамова в кулуарах XV международного книжного форума «Русский Запад», открывшегося во вторник в Пскове, передает ТАСС

«Идет согласование по открытию в течение года флагманского центра чтения в Пскове, его площадь может составить более 1 тыс. кв. м. Мы помогаем найти инвесторов для этого проекта», — сказала она.

По ее словам, это будет не просто книжный магазин с широчайшим ассортиментом, а место проведения «социокультурных мероприятий» — там будут проводить мастер-классы, тренинги, встречи с писателями, концерты, семинары. Этот центр будет работать 24 часа в сутки и станет «новой модной точкой» для чтения и проведения досуга.

«Российский книжный союз гарантирует насыщение мероприятиями этого центра», — рассказала Абрамова.

Обустройство регионального центра начнется в этом году, для этого нужно найти помещение и провести его реконструкцию.

Этому предшествовало подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в январе этого года между врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым и президентом РКС Сергеем Степашиным. Согласно документу, в Пскове будет открыто обособленное подразделение РКС, которое будет способствовать развитию инфраструктуры чтения и содействовать развитию полиграфической промышленности региона. В рамках соглашения на территории Псковской области проходит международный книжный форум «Русский Запад».