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Кот, который предпочитает коробки поменьше
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Кот, который предпочитает коробки поменьше 

Рамблер 1 час назад
Фото: Depositphotos
Коты обожают коробки — это известно всем хозяевам пушистых питомцев. Есть мнение, что в небольшом пространстве, защищённом со всех сторон, коты чувствуют себя безопасно и даже избавляются от стресса. Но если с коробками нормальных размеров это объяснение работает, то вопрос, зачем коты пытаются залезть в крошечные коробочки, остаётся открытым. Ещё одно подтверждение этого нездорового интереса — кот Морти. Его владелец снял ролик, в котором Морти пытается освоить небольшую коробку, запрыгивая в неё разными способами. И иногда это у него получается.
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